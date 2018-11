Polizei: 32 Tote bei zwei Terroranschlägen in Somalia

Bei zwei Terroranschlägen in Somalia sind mindestens 32 Menschen getötet worden. In Galkayo im Zentrum des Landes hätten am Montag Kämpfer das Zentrum eines Sufi-Geistlichen angegriffen, sagte der Polizist Abshir Ali. Zunächst habe sich ein Selbstmordattentäter in einem Auto in die Luft gesprengt, dann hätten die Kämpfer das Gelände gestürmt und mindestens 20 Menschen getötet, darunter den Kleriker. Drei Angreifer seien von der Polizei getötet worden, einer sei festgenommen worden.