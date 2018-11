Indische Fluglinie verbannt Passagier wegen Terror-Witz aus dem Flugzeug

Die indische Fluglinie Jet Airways hat einen Passagier des Fliegers verwiesen, nachdem dieser sich einen bösen Scherz erlaubt hatte. Yogvedant Poddar, der von Mumbai nach Kalkutta fliegen wollte, verdeckte sein Gesicht mit einem Taschentuch, machte ein Selfie und schrieb darunter "Terrorist an Bord, ich breche die Herzen der Frauen". Ein Sitznachbar entdeckte das Foto zufällig kurz nach dem Abheben und informierte das Flugpersonal.

Der Pilot kehrte zurück auf die Rollbahn, woraufhin das Sicherheitspersonal den Mann in Kalkutta verhaftete. In einer Erklärung sagten Flughafenbeamte, dass sie den Mittzwanziger wegen "bösartiger Aktivitäten an Bord" festgenommen hätten, da er eine Sprache verwendet habe, die als Sicherheitsbedrohung eingestuft wurde. Sein Vater erklärte den lokalen Medien, sein Sohn habe nur "einen Streich gespielt". Der Flug mit mehr als hundert Passagieren an Bord hatte schließlich eineinhalb Stunden Verspätung.

