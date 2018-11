UNESCO erklärt koreanisches Wrestling zum immateriellen Kulturerbe

Quelle: Reuters

Die UN-Kulturorganisation UNESCO hat traditionelles koreanisches Wrestling zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt. Das Wrestling – in Nordkorea Ssirum genannt, in Südkorea Ssireum – sei ein Nationalsport und beliebte kulturelle Praxis zugleich und habe für alle Koreaner eine tiefe Bedeutung, teilte die UNESCO am Montag mit.