Quelle: Reuters Italienischer Filmregisseur Bertolucci ist tot

Der italienische Filmregisseur Bernardo Bertolucci ist tot. Der 77-Jährige sei am Montagmorgen in seinem Haus in Rom gestorben, sagte eine Sprecherin seiner Agentur der Deutschen Presse-Agentur. Er habe an Krebs gelitten.