VAE: Verurteilter britischer Student Matthew Hedges begnadigt

Quelle: AFP VAE: Verurteilter britischer Student Matthew Hedges begnadigt (Archivbild)

Ein wegen Spionage in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zu lebenslanger Haft verurteilter britischer Student ist begnadigt worden. Anlässlich des Nationalfeiertages der Emirate habe Scheich Chalifa bin Said al-Nahjan 785 Gefangene begnadigt. Darunter sei auch der 31 Jahre alte Brite Matthew Hedges, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur WAM am Montag. Er dürfe die Emirate nach Bearbeitung der Formalitäten verlassen.