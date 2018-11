Mann greift Passanten mit Schraubenzieher auf Hochschulcampus in China an: ein Toter, fünf Verletzte

Quelle: www.globallookpress.com Mann greift Passanten mit Schraubenzieher auf Hochschulcampus in China an: ein Toter, fünf Verletzte (Symbolbild)

Am Sonntagabend hat ein mit einem Schraubenzieher bewaffneter Mann einen blutigen Angriff auf dem Campus der Shandong University of Science and Technology (SDUST) in der chinesischen Provinz Shandong verübt. Der 49-Jährige stach wahllos auf Passanten auf dem Universitätsgelände ein und verwundete dabei sechs Personen, von denen eine ihren Verletzungen später erlag.