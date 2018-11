Ecuador versperrt Julian Assanges Rechtsanwälten Zugang in ecuadorianische Botschaft

Die ecuadorianischen Behörden haben den Rechtsanwälten von Julian Assange den Zugang in die Botschaft von Ecuador in London verweigert. Das teilte WikiLeaks am Samstagabend auf Twitter mit. Ecuador habe sich geweigert, Aitor Martines und Jen Robinson die Botschaft betreten zu lassen, um sich mit Julian Assange zu treffen, hieß es in der Meldung.