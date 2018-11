Militärhubschrauber in Istanbul abgestürzt – vier Tote

Quelle: www.globallookpress.com Militärhubschrauber in Istanbul abgestürzt – vier Tote (Symbolbild)

Ein türkischer Militärhubschrauber ist in der Metropole Istanbul in ein Wohngebiet gestürzt. Vier Soldaten der Besatzung seien dabei getötet und ein weiterer verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag unter Berufung auf den Provinzgouverneur Ali Yerlikaya. Es habe sich um einen Übungsflug gehandelt. Anwohner kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden.