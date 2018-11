79 Festnahmen bei Großschlag gegen Kinderpornoring in Spanien

Quelle: Reuters 79 Festnahmen bei Großschlag gegen Kinderpornoring in Spanien (Symbolbild)

Bei einer großangelegten Operation gegen einen Kinderpornoring in Spanien hat die Polizei 79 Verdächtige, unter ihnen eine Frau festgenommen. Die kriminelle Gruppe soll in mindestens 13 der insgesamt 17 autonomen Gemeinschaften des EU-Landes operiert, massenweise kinderpornografisches Material aufgenommen und im Internet verbreitet haben. Der Polizei sei damit einer der bisher schwersten Schläge gegen Kinderpornografie in Spanien gelungen, teilten die Behörden mit.