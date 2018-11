Friedrich Schillers Brief kommt im zweiten Anlauf für 13.000 Euro unter den Hammer

Ein Brief von Friedrich Schiller ist im zweiten Anlauf versteigert worden. Das Schriftstück des Dichters aus dem Jahr 1794 brachte in einer Benefiz-Auktion 13.000 Euro ein. Den mehr als 50 Jahren als verschollen gegoltenen Brief hatte eine Stuttgarterin dem Auktionshaus gegeben. Professor Helmuth Mojen von dem Deutschen Literaturarchiv in Friedrich Schillers Geburtsstadt Marbach bei Stuttgart hatte die Echtheit der Handschrift bestätigt.