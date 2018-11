Russlands Luftwaffe zerstört Stellungen von Terroristen nach C-Waffen-Angriff auf Aleppo

Quelle: Sputnik Russlands Luftwaffe zerstört Stellungen von Terroristen nach C-Waffen-Angriff auf Aleppo (Archivbild)

Die russischen Luftstreitkräfte haben die Stellungen der Terroristen angegriffen, die am Samstagabend das nordsyrische Aleppo unter Beschuss genommen hatten. Dies teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Igor Konaschenkow, am Sonntag in Moskau mit. Dabei seien alle Ziele zerstört worden. Moskau habe Ankara über den Anti-Terror-Einsatz im Voraus informiert.