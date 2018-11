US-Botschaft im Kongo bleibt am Montag wegen Terrorgefahr geschlossen

Die US-Botschaft in der Demokratischen Republik Kongo hat nach eigenen Angaben "glaubwürdige und konkrete" Hinweise auf eine mögliche terroristische Bedrohung für US-Regierungsstellen in der Hauptstadt des Landes. Das teilte die Botschaft in Kinshasa am Samstag auf ihrer Webseite mit, ohne konkreter zu werden. Die Botschaft werde daher am Montag geschlossen bleiben.