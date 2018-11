Drei ukrainische Kriegsschiffe verletzen Russlands Seegrenze

Drei Schiffe der ukrainischen Kriegsmarine haben am Sonntagmorgen die russische Seegrenze verletzt. Wie der russische Grenzschutz mitteilte, habe sich der Vorfall gegen 7 Uhr Ortszeit ereignet. Die Schiffe setzten demnach ihre Fahrt in Richtung der Straße von Kertsch fort. Dabei reagierten die Wasserfahrzuge nicht auf die Forderungen der russischen Behörden und führten gefährliche Manöver aus, hieß es in einer Mitteilung des Föderalen Sicherheitsdienstes FSB.