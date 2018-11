Pakistan nimmt Anführer der Proteste gegen Asia Bibis Freispruch fest

In Pakistan ist der Chef einer radikalislamischen Organisation festgenommen worden, die hinter den Protesten gegen den Freispruch der Christin Asia Bibi steht. Bei ihm handelt es sich um Khadim Hussain Rizvi von der Bewegung Tehreek-e Labbaik Pakistan. Der Informationsminister Fawad Chaudhry sagte am Samstag jedoch, dass die Festnahme nichts mit dem Fall Bibi zu tun habe. Dadurch solle die öffentliche Sicherheit gewährleistet werden.

In der Großstadt Lahore protestierten Anhänger Khadim Hussain Rizvis gegen seine Festnahme. Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein, um die Demonstrationen aufzulösen. Die heute 51-jährige Katholikin Asia Bibi war im Jahr 2010 wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt worden. Ende Oktober sprach das Oberste Gericht sie aber frei. Die Entscheidung führte zu Krawallen von TLP-Islamisten, die für die Christin die Todesstrafe forderten. Um die Proteste zu beenden, sagte die Regierung zu, einen Revisionsantrag gegen das höchstrichterliche Urteil zuzulassen und Asia Bibi am Verlassen des Landes zu hindern. Ihr Anwalt floh kurz nach dem Freispruch in die Niederlande. Asia Bibi sei in Pakistan in Sicherheit, habe aber keine Reisepapiere und wolle in einem europäischen Land Asyl bekommen, sagte ihr Anwalt Saiful Malook am Dienstag. (dpa)

Mehr zum Thema - Nach Blasphemievorwürfen: Kanada verhandelt mit Pakistan über Asyl für christliche Familie