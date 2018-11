Diebe stehlen Nationalschatz Großbritanniens – Polizei sucht nach Portland Tiara

Quelle: www.globallookpress.com Diebe stehlen Nationalschatz Großbritanniens – Polizei sucht nach Portland Tiara (Symbolbild)

Die britische Polizei sucht nach einer kostbaren Tiara, die in der Nacht zum Freitag aus dem Landhaus Welbeck Abbey in der Grafschaft Nottinghamshire gestohlen worden ist. Die Diebe kamen zur Portland Collection Gallery in einem silbernen Audi S5, zerschlugen eine Panzerglasvitrine und nahmen die sogenannte Portland Tiara sowie eine Diamantbrosche mit. Der Alarmmelder reagierte zwar, die Polizei konnte die Verbrecher aber nicht am Tatort schnappen.