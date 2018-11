Fragwürdiger Spartipp für Black Friday: Studentin isst nur Fertignudeln und landet im Krankenhaus

In Vorfreude auf den kommenden Single’s Day, den berühmtesten Online-Shoppingtag in China und ein Pendant des US-amerikanischen Black Friday, hat sich die chinesische Studentin Hong Jia auf strengste Diät gesetzt, um ein bisschen Geld für neue Klamotten beiseite zu legen. Drei Wochen lang ernährte sie sich ausschließlich von Instantnudeln und sparte dadurch 749 Yuan (knapp 95 Euro) ein. Doch dieses Geld verhalf ihr leider nicht zu einem glücklichen Schnäppchen.

Hong sei ein Strich durch die Rechnung gemacht worden, als sie in schlimmem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, teilt Daily Mail mit. Ironischerweise diente ihr das für Shopping eingesparte Geld am Ende lediglich dazu, ihre Arztrechnungen zu begleichen.

