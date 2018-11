US-Soldat bei Einsatz in Afghanistan getötet

Quelle: Reuters US-Soldat bei Einsatz in Afghanistan getötet (Symbolbild)

Ein US-Soldat ist in Afghanistan bei einem Einsatz ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der internationalen Streitkräfte in dem Land am Samstag. Die genaueren Umstände und den Ort des Zwischenfalls nannte er unter Verweis auf Vorschriften des US-Außenministeriums nicht.