Städte richten wegen Kälte Schlafplätze für Obdachlose ein

Quelle: Reuters Städte richten wegen Kälte Schlafplätze für Obdachlose ein (Archivbild)

Die Zahl der Obdachlosen in Deutschland wächst seit Jahren. Mit Beginn der kalten Jahreszeit haben sich die Großstädte darauf vorbereitet, diese Menschen in Not vor dem Kältetod zu bewahren. Allein in Hamburg sollen rund 2.000 Menschen auf der Straße leben. Im Winter gibt es für diese Menschen in der Hansestadt 760 zusätzliche Übernachtungsplätze.