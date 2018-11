Mann mit "Gelber Weste" und Sprengstoff stellt sich Frankreichs Polizei

Kurz vor den am Wochenende in Paris geplanten neuen Protesten der "Gelbwesten" hat einer ihrer Anhänger am Freitagabend in Angers einen Polizeieinsatz ausgelöst. Es habe große Gefahr bestanden, denn der mit einer gelben Weste bekleidete 45-Jährige habe Sprengstoff mit einer Zündvorrichtung um den Hals getragen, erklärte der zuständige Präfekt Bernard Gonzalez. Nach mehrstündigen Verhandlungen habe sich der polizeibekannte Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums ergeben.