Testflüge des ersten Mi-38T aus Serienfertigung begonnen

Quelle: Sputnik Testflüge des ersten Mi-38T aus Serienfertigung begonnen

In der Hubschrauberfabrik der Holding "Hubschrauber Russlands" in Kasan sind die Testflüge des ersten Mil-Mi-38T-Hubschraubers angelaufen – einer militärischen Transportversion des bereits in Serie gefertigten zivilen Hubschraubers Mi-38. Das Modell wurde im Auftrag des russischen Verteidigungsministeriums entwickelt und gefertigt.