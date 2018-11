Türkei beschuldigt Fethullah Gülen und 27 weitere Personen des Mordes an russischem Botschafter

Die türkische Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen im Mord am russischen Botschafter in der Türkei Andrei Karlow abgeschlossen und an das zuständige Gericht weitergeleitet. Neben 27 anderen Personen wird der oppositionelle islamische Prediger Fethullah Gülen beschuldigt.