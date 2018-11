Griechische Putzfrau arbeitet 15 Jahre lang mit gefälschtem Grundschulzeugnis – zehn Jahre Haft

Ein lokales Gericht in der griechischen Stadt Volos hat eine 53-jährige Putzfrau zu zehn Jahren Haft verurteilt, weil sie 15 Jahre lang ihre Arbeitspflichten ohne eine dafür erforderte Ausbildung erfüllt hatte. Um diesen Job an einer Kita zu bekommen, fingierte die Frau bei der Einstellung ihr Grundschulzeugnis. Der Betrug flog erst nach einer umfassenden Revision an staatlichen Einrichtungen im Jahre 2014 auf.