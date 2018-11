Finnland stoppt Waffenlieferungen an Saudi-Arabien - genehmigte Aufträge nicht betroffen

Quelle: www.globallookpress.com Finnland stoppt Waffenlieferungen an Saudi-Arabien - genehmigte Aufträge nicht betroffen (Symbolbild)

Nach Deutschland und Dänemark will auch Finnland keine Waffen mehr an Saudi-Arabien liefern. Die finnische Regierung sehe keine Voraussetzungen dafür, neue Exporte von Kriegsmaterial nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate zu genehmigen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums dem finnischen Rundfunk Yle am Donnerstagabend.