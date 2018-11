Knochenfund in Vatikan-Gebäude: Keine Verbindung zu Vermisstenfall

Knochenfund in Vatikan-Gebäude: Keine Verbindung zu Vermisstenfall (Symbolbild)

Italienische Ermittler sehen offenbar keine Hinweise auf eine Verbindung zwischen einem Knochenfund in einem Vatikan-Gebäude in Rom und einem mysteriösen Vermisstenfall aus dem Jahr 1983. Erste Untersuchungen hätten ergeben, dass die Knochen aus der Zeit vor dem Jahr 1964 stammen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Freitag.