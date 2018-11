Australier bauen Boeing 737 zu Löschflugzeug mit Platz für Mannschaften um und besiegen Flächenbrand

© NSW RURAL FIRE SERVICE

Im australischen New South Wales ist erstmals ein zur Feuerbekämpfung umgerüstetes Passagierflugzeug vom Typ Boeing 737 zum Einsatz gekommen, teilen dortige Behörden mit. Bei dem Einsatz am Donnerstag und Freitag bei einem Brand, der Häusern in Port Stephens, 150 Kilometer nördlich von Sydney, bedroht hat, warf die Maschine mehrere tankvoll von je über 15.000 Liter Gemisch aus Wasser und Feuerhemmmittel ab.