Bescheidenheit a la Trump: US-Präsident bedankt sich am Thanksgiving-Tag bei sich selbst

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schönste im ganzen Land? Der US-amerikanische Präsident Donald Trump braucht keinen magischen Spiegel, um diese Frage mindestens für sich selbst zu beantworten. Während einer Pressekonferenz auf seinem Anwesen im Bundesstaat Florida stellte ein Reporter dem US-Präsidenten die Frage, wofür Trump dankbar sei. Am Thanksgiving-Tag war diese Frage eigentlich zu erwarten.

Seinen Dank sprach Donald Trump seinem liebsten Menschen der Welt aus – und zwar sich selbst. Er sei dankbar für seine tolle Familie und dafür, dass er enorme Veränderungen in seinem Land hat bewirken können. "Dieses Land ist jetzt so viel stärker als an dem Moment, als ich das Präsidentenamt übernahm, dass Sie es nicht glauben werden", so Trump. Wenn er ausländische Regierungschefs treffe, sagten sie, sie können es kaum glauben, dass es einen so großen Unterschied in der Stärke der USA zwischen jetzt und vor zwei Jahren geben könnte. Die USA seien so viel stärker geworden, dass man es kaum glauben könne.

When asked what he's thankful for, Trump's answer is essentially....himself.



"I've made a tremendous difference in this country." pic.twitter.com/24Y9YH4u6b — Robert Maguire (@RobertMaguire_) 22. November 2018

Mehr zum Thema - Trump: "Sie haben in Paris angefangen, Deutsch zu lernen, bevor die USA vorbeikamen"