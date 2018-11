Prozess gegen zwei mutmaßliche IS-Terroristen aus dem Irak in Berlin begonnen

Quelle: www.globallookpress.com Prozess gegen mutmaßliche IS-Terroristen in Berlin begonnen

Gegen einen 43-jährigen Iraker und seinen 19-jährigen Sohn hat in Berlin ein Prozess wegen Terrorverdachts begonnen. Sie sollen der Terrormiliz "Islamischer Staat" angehört haben. Der Vater soll nach seiner Einreise nach Deutschland im Juli 2015 in Berlin versucht haben, einen Selbstmordattentäter für einen Anschlag in der U-Bahn anzuwerben.