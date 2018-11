Liebe ist größer als Schmerz: Angeschossener Bräutigam erscheint zur Trauung mit Kugel in Schulter

Quelle: Reuters

Niemand kann die wahre Liebe aufhalten, besonders an solch einem wichtigen Tag – am Tag der Trauung. Ein Bräutigam in Indien ist zu seiner Hochzeitsfeier mit einer Kugel in der Schulter erschienen.