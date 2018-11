UNAIDS: Jeder vierte HIV-Infizierte weiß nichts von Ansteckung

Trotz Fortschritten im Kampf gegen HIV wissen UN-Experten zufolge weltweit 25 Prozent der Infizierten nicht, dass sie HIV-positiv sind. Im vergangenen Jahr lebten rund 9,4 Millionen Menschen mit dem HI-Virus auf der Erde, ohne dies zu wissen, wie ein am Donnerstag in der Elfenbeinküste veröffentlichter Bericht des UN-Programms UNAIDS zeigt. 2015 lag der Anteil allerdings noch bei 33 Prozent. In Deutschland sind es nach Berechnungen des Robert Koch-Instituts rund 13 Prozent.