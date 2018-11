Dänemark schließt sich Waffen-Ausfuhrstopp nach Saudi-Arabien an

Dänemark hat die Genehmigung für Rüstungslieferungen nach Saudi-Arabien zurückgezogen. "Saudi-Arabien spielt eindeutig eine negative Rolle. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir auch von europäischer Seite ein deutliches Signal senden, dass die Grenze jetzt erreicht ist", sagte Außenminister Anders Samuelsen der Nachrichtenagentur Ritzau am Donnerstag. Hintergrund der Entscheidung seien die Situation im Jemen und der Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi.