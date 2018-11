Leiter des russischen Militärgeheimdienstes GRU nach schwerer Krankheit gestorben

Der Leiter der Hauptverwaltung des Generalstabes der Streitkräfte der Russischen Föderation (GRU), Igor Korobow, ist nach offiziellen Angaben des russischen Verteidigungsministeriums mit 62 Jahren gestorben.

Der Chef des russischen Militärnachrichtendienstes und stellvertretende Leiter des Generalstabes der Streitkräfte der Russischen Föderation soll nach einer langen und schweren Krankheit gestorben sein. Das russische Verteidigungsministerium sprach sein Beileid gegenüber Korobows Verwandten aus. Korobow stand seit 2016 an der Spitze des GRU und leitete die Operationen der Hauptverwaltung gegen Terroristen in Syrien. 2017 wurde er mit dem höchsten Ehrentitel in Russland – Held der Russischen Föderation – ausgezeichnet.

Igor Korobow bekleidete die Stelle des GRU-Chefs zu einer Zeit, in der der Geheimdienst in das Blickfeld westlicher Kritik gerückt war. Dem Dienst warf man die Vergiftung von Sergej und Julia Skripal in England vor sowie die vermeintlichen Hackerangriffe während der Präsidentschaftswahlen in den USA 2016. Die Anschuldigungen führten dazu, dass der GRU-Chef zu einem der Ziele der anti-russischen Sanktionen der USA wurde.

