Frau tötet Liebhaber und serviert Bauarbeitern seine Leiche mit Reis

Die Polizei der Vereinigten Arabischen Emirate ermittelt zum Tod eines Mannes, den seine Geliebte getötet haben soll. Mit der Suche nach dem Vermissten beschäftigte sich anfangs sein Bruder, der extra deswegen aus Marokko angereist war. Bei einem Besuch in der Wohnung des Paares fand er in einem Standmixer einen menschlichen Zahn. Die Frau wurde daraufhin festgenommen.

Die aus Marokko stammende 30-Jährige gestand die Tat. Zu ihrem Motiv wurde die Ankündigung ihres Liebhabers, nach sieben Jahren Verhältnis eine andere Frau zu heiraten. Nach dem Mord bereitete die Verdächtige aus den Überresten des 20-Jährigen ein Fleischgericht mit Reis als Beilage und beköstigte damit Bauarbeiter aus Pakistan, die neben ihrem Haus tätig waren. Einen Teil der Leiche verfütterte sie an die Hunde in der Nachbarschaft. Die Frau wurde in eine Klinik zu einem psychiatrischen Gutachten eingewiesen. (Gulf News)

