Homosexualität als "Schicksal": Österreich verbannt christlichen Sexualkundeverein aus Schulen

Homosexualität als "Schicksal": Österreich verbannt christlichen Sexualkundeverein aus Schulen (Symbolbild)

Das österreichische Bildungsministerium hat den christlichen Sexualkundeverein Teenstar vorerst aus den Schulen verbannt. "Eine Fortführung der Aktivitäten wird in der derzeitigen Form nicht möglich sein", erklärte das Bildungsministerium der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Bereits am Dienstagabend hatten österreichische Medien über den Verein berichtet, der Workshops und Kurse in Schulen anbietet, und aus mutmaßlichen Schulungsunterlagen zitiert.