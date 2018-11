Papagei imitiert Feueralarm und löst Feuerwehreinsatz aus

Quelle: Reuters (Symbolbild)

Ein geschwätziger Papagei hat in der englischen Grafschaft Northamptonshire einen Feueralarm ausgelöst. Der kuriose Zwischenfall ereignete sich bereits in der vergangenen Woche in Daventry. Der Besitzer des 17 Jahre alten Vogels bekam am 14. November einen Anruf von der Firma, die bei ihm Rauchmelder installiert hatte. Die Anlage hatte zuvor recht oft angeschlagen, ohne dass wirklich ein Brand ausgebrochen war.