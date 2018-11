Erneut Dutzende Schüler in Kamerun entführt - Behörden geben Separatisten die Schuld

Quelle: Reuters Erneut Dutzende Schüler in Kamerun entführt - Behörden geben Separatisten die Schuld (Symbolbild)

In Kamerun sind erneut Dutzende Schüler von mutmaßlichen Separatisten der englischsprachigen Minderheit entführt worden. Rund 25 bis 30 Menschen, darunter Schüler, der Schulleiter und ein Lehrer, seien am Dienstag von einer weiterführenden Schule in Kumba im Südwesten Kameruns entführt worden, sagte eine Vertreterin des Informationsministeriums, Ebane Kome Slesor.