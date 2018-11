Pfarrer ist nach Griff in die Gemeindekasse sein Amt los

Quelle: Reuters Pfarrer ist nach Griff in die Gemeindekasse sein Amt los (Symbolbild)

Der Griff in die Gemeindekasse kostet einen katholischen Pfarrer aus dem Harz sein Amt. Der Magdeburger Bischof Gerhard Feige entschied am Dienstag, den Geistlichen von seinen Aufgaben als Pfarrer in Ballenstedt zu entbinden, wie das Bistum in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte die Kirchengemeinde über die berufliche Zukunft des Pfarrers beraten. Der 64-Jährige hatte seinen Verzicht auf das Amt selbst angeboten. Bischof Feige nahm den Vorschlag jetzt an.