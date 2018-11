Boeing 737 überrollt Mann auf Flughafen in Moskau: Mann tot, Maschine beschädigt

Eine startende Passagiermaschine hat am Dienstagabend beim Abheben von der Start- und Landebahn des Moskauer Flughafens Scheremetjewo einen Mann erfasst. Der 25-Jährige wurde durch heftigen Aufprall gegen das Fahrwerk der Boeing 737 in mehrere Stücke zerrissen. Flughafenmitarbeiter und Ermittler entdeckten später Fragmente seines Leichnams und Teile seiner Bekleidung auf dem Flugfeld. Für die Zeit der Bergung mussten acht Flüge verschoben werden.

Der Kapitän des Flugzeuges, das nach Athen unterwegs war, informierte zwar die Fluglotsen umgehend über den Aufprall. Die Crew nahm jedoch an, dass es sich dabei um ein Tier handelte. Da an der Passagiermaschine keine gravierenden Schäden vermutet wurden, durfte sie den Flug fortsetzen. Erst nach der Landung in der griechischen Hauptstadt stellte es sich heraus, dass der Rumpf der Boeing doch beschädigt war. Bei dem Opfer handelte es sich um einen Bürger Armeniens. Der 25-Jährige war aus Spanien ausgewiesen worden und hätte in Russland in eine andere Maschine mit dem Ziel Armenien umsteigen müssen. Während des Fluges nach Moskau soll er randaliert und auch einen Flugbegleiter geschlagen haben. Als der Abzuschiebende in die Maschine nach Jerewan einsteigen sollte, lief er aus noch unerklärten Gründen stattdessen auf die Start- und Landebahn. Russlands Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. (TASS/Interfax/RIA Nowosti)

Выясняются обстоятельства происшествия в аэропорту Шереметьево.



По предварительным данным, сегодня около 20.10 при взлете самолета Боинг 737 «Шереметьево-Афины» одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина.



