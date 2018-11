Abscheulicher Fall von Tierquälerei: Katze überlebt Luftgewehr-Sperrfeuer mit 18 Schusswunden

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Ein grauenhafter Angriff mit einem Luftgewehr, der bereits als ein "ungeheuerliches Beispiel von Tierquälerei" in die Schlagzeilen geraten ist, hat eine Katze in der spanischen Gemeinde Lardero in der Region La Rioja beinahe das Leben gekostet. Der blutigen Tat war in den letzten Monaten eine Flut an Vergiftungen von Hunden in der nächstgelegenen Stadt Logroño vorausgegangen.