Rattenvirus Hepatitis E breitet sich in Hongkong aus - bereits zweite Infizierung in zwei Monaten

Die Gesundheitsbehörden von Hongkong schlagen Alarm, nachdem sich bereits eine zweite Person in der chinesischen Metropole mit Hepatitis E über Ratten angesteckt hat. Der genaue Ursprung der beiden Infektionen konnte bisher nicht erschlossen werden, was Experten einen möglichen Panikausbruch in der Öffentlichkeit befürchten lässt.