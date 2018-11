Mann vermietet eine Wohnung gleichzeitig an zwölf Familien und kassiert Kaution und Anzahlung

Quelle: www.globallookpress.com Mann vermietet dieselbe Wohnung gleichzeitig an zwölf Familien (Symbolbild)

Die russische Polizei hat einen Mann zur Fahndung ausgeschrieben, der ein und dieselbe Wohnung in Sankt Petersburg gleichzeitig an mindestens zwölf Familien vermietet haben soll. Der Betrüger konnte so viele Menschen hereinlegen, weil die Monatsmiete recht günstig war: Der Mann forderte von den Interessenten 20.000 Rubel (umgerechnet knapp 270 Euro) Vorauszahlung und eine ebenso hohe Kaution.