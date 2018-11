Tischtennisball-Bomben gegen Elefanten: Thailändische Wächter kommen selbst zu Schaden

Quelle: www.globallookpress.com Männer gehen mit Tischtennisballbomben gegen Elefanten in Thailand vor und kommen selbst zu Schaden (Symbolbild)

Bei einer Explosion von Tischtennisballbomben sind in Thailand vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Der Unfall ereignete sich am Samstag im Landkreis Thong Pha Phum in der Provinz Kanchanaburi. Die vier Männer einer Elefanten-Wächter-Gruppe wollten eigentlich eine kleine Elefantenherde von den Plantagen rund um ihr Dorf verscheuchen.