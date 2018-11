Fall Khashoggi: Zitate aus Aufnahmen vom Mord veröffentlicht

Quelle: Reuters Fall Khashoggi: Zitate aus Aufnahmen vom Mord veröffentlicht

Sieben Wochen nach dem Mord am regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im Istanbuler Konsulat des Landes hat eine türkische Webseite die ersten Zitate aus den türkischen Aufnahmen von der Tat veröffentlicht. Auf den Bändern sei zu hören, wie Khashoggi ruft: "Lass meinen Arm los, was denken Sie, was Sie da tun", heißt es in dem Bericht des Mediums "Habertürk", den die große Zeitung "Hürriyet" am Dienstag aufgriff. "Habertürk" berief sich auf Quellen aus Sicherheitskreisen.