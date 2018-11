Warnstreik bei Eurowings in Düsseldorf: 18 Flüge fallen aus

Quelle: www.globallookpress.com Warnstreik bei Eurowings in Düsseldorf: 18 Flüge fallen aus

Eurowings-Passagiere am Düsseldorfer Airport müssen sich am heutigen Dienstag auf Flugausfälle einstellen. Im Tarifstreit mit der Lufthansa-Tochter hat die Gewerkschaft Verdi das Kabinenpersonal für den frühen Morgen zum Warnstreik aufgerufen. Die Flugbegleiter der Airlines Eurowings und LGW sollen in der Zeit von 4.30 Uhr bis 12.30 Uhr die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft mitteilte. Eine Eurowings-Sprecherin hatte am Montag erklärt, 18 Flüge ab Düsseldorf seien betroffen und fielen aus.