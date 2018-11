Taxifahrer wartet acht Stunden auf Kundin, die Pass und Geldbörse im Auto vergaß

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

„Die Geschichte, die den Glauben an das Gute in Menschen wiederherstellt“: Ein Taxifahrer aus dem benachbarten Kirgisistan hat in Moskau acht Stunden lang auf eine Kundin gewartet, die ihre Sachen im Auto liegen gelassen hatte. Die Geschichte hat die Betroffene selbst auf Facebook am 14. November mitgeteilt.