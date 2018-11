Deutschland baut in Berlin Krisenzentrum für EU auf

Deutschland wird für die EU ein Zentrum zur Ausbildung ziviler Experten für Kriseneinsätze aufbauen. Die Fachleute sollten dann an Ort und Stelle einen Beitrag dazu leisten, dass Krisen nicht zu großen Konflikten würden, erklärte Bundesaußenminister Heiko Maas am Montag am Rande eines EU-Treffens in Brüssel. Standort für das "europäische Krisenpräventionszentrum" solle Berlin werden.