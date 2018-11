Michael Bloomberg spendet US-Universität 1,8 Milliarden Dollar

Quelle: Reuters Michael Bloomberg spendet US-Universität 1,8 Milliarden Dollar

Der Milliardär und frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg (76) spendet seiner Universität 1,8 Milliarden Dollar (rund 1,6 Milliarden Euro). Das Geld solle die John Hopkins University in der Ostküstenmetropole Baltimore benutzen, um sicherzustellen, dass finanziell bedürftige Studenten unterstützt würden, zum Beispiel mit Stipendien, schrieb Bloomberg, der 1964 seinen Abschluss an der John Hopkins Universität gemacht hatte, in der New York Times.