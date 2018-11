Schriftstellerin findet "gestohlenes Picasso-Gemälde" im Wald – Bild entpuppt sich als Fake

Die niederländische Schriftstellerin, die behauptete, ein im Jahr 2012 gestohlenes Gemälde von Picasso entdeckt zu haben, hat erklärt, dass sie das Opfer eines kunstvollen Streichs geworden sei.

Die Schriftstellerin Mira Feticu, die einen Roman über das gestohlene Bild geschrieben hat, will vor zehn Tagen einen anonymen Brief bekommen haben. Der Brief soll eine Anleitung beinhaltet haben, wie man Picassos Gemälde “Tête d’Arlequin” im Wert von über 800.000 Euro finden könnte. Feticu folgte den Anweisungen und fand das Bild in einem Wald im Osten Rumäniens. Über ihren Fund informierte Feticu die Behörden.

Die Experten waren von Anfang an skeptisch und nahmen Ermittlungen zum Fund auf. Später stellte sich heraus, dass es sich die ganze Zeit um einen Scherz handelte. Zwei belgische Regisseure haben sich gemeldet und erklärt, dass sie mithilfe einer Kopie einen Streich gespielt hätten. Der Streich sei Teil des Projektes "True Copy" (Die echte Kopie) gewesen. Das Projekt ist dem berüchtigten Fälscher Geert Jan Jansen gewidmet.

Mehr zum Thema - Modigliani-Gemälde für 157 Millionen Dollar versteigert

Das Gemälde von Pablo Picasso wurde 2012 zusammen mit einigen anderen Bildern von Monet und Gauguin aus der Kunsthal Rotterdam gestohlen. Der rumänische Drahtzieher und drei Komplizen kamen 2013 ins Gefängnis, keines der gestohlenen Kunstwerke wurde jedoch entdeckt.