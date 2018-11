Chicago: Fahrstuhl stürzt im Wolkenkratzer 84 Stockwerke tief – Insassen kommen mit Schock davon

Am Freitagmorgen sind sechs Menschen, darunter eine schwangere Frau, in eine Horrorfilm-reife Falle geraten, als sie in einem Aufzug vom 95. Stockwerk eines Hochhauses in der US-Stadt Chicago hinunterfuhren, und dieser plötzlich den Schacht hinabzustürzen begann. Der Fahrstuhl flog 84 Stockwerke tief, bis er im elften Stock klemmte und zum Stillstand gebracht wurde.