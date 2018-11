Mann vergewaltigt sterbende Frau und verschickt obzöne Fotos – kaum drei Jahre Haft

Frau in Seattle stirbt an Überdosis, Mann vergewaltigt sie und verschickt Fotos – nur drei Jahre Haft (Symbolbild: Fentanylhaltige Pillen aus illegaler Produktion)

Zu weniger als drei Jahren Haft wurde ein junger Mann aus Washington am Donnerstag verurteilt, der eine junge Frau, die gerade im Sterben an einer Drogenüberdosis lag, vergewaltigt hat und anschließend Bilder von ihr geschossen und mit seinen Freunden geteilt hat.

Bei einer Party in einem Wohnwagenpark in Lynnwood, einem Vorort von Seattle, nahm die 19-jährige Alyssa Noceda im Zimmer des 20-jährigen Brian Varela eine tödliche Mischung aus den Arzneimitteln Fentanyl und Alprazolam ein. Nach seinen Angaben brach sie innerhalb von zwei Minuten zusammen – doch anstatt Hilfe zu holen, verging er sich an ihr und schoss Bilder von ihr im halbnackten Zustand, die er an Freunde verschickte.

Anschließend spielte Varela ein Online-Spiel, bis er einschlief – und fand am nächsten Morgen Noceda tot vor. Aber anstatt die Polizei zu rufen, ging er zur Arbeit. Nach Angaben eines Arbeitskollegen erzählte Varela ihm, er „wusste nicht, ob Noceda noch am Leben war, als er Sex mit ihr hatte“. Dieser Arbeitskollege zeigte ihn bei der Polizei an, schreibtFoxnews. Die zuständige Richterin Linda Krese verurteilte den Vergewaltiger zu einer Haftstrafe der maximalen Länge, die US-Gesetze für solche Fälle vorsehen – etwas unter drei Jahre.

