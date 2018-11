Steinmeier beginnt Besuch Südafrikas

Steinmeier beginnt Besuch Südafrikas

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Montag zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Südafrika eingetroffen. Erste Station der Reise ist Johannesburg; noch am Montagabend fliegt er nach Kapstadt weiter. Ziel der Gespräche des Bundespräsidenten ist eine engere Zusammenarbeit mit dem wichtigen afrikanischen Partner. Südafrika gehört als einziges Land des Kontinents zur G20-Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer.